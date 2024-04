VIDEO - De Rossi su Roma-Milan: "Sarà un crocevia. Non penso alle possibilità di rinnovo in base al risultato di domani"

Daniele De Rossi, alla vigilia di Roma-Milan, ha parlato dell'importanza della gara per i giallorossi e per il suo futuro. Le sue parole: "Tutte le partite lo sono. Domani è importante perché non voglio uscire dall'Europa League. Pellegrini ha detto che è un percorso per arrivare ed essere felici e cosa c'è di più importante? Perdere significherebbe non fare la semifinale, ecco il mio crocevia. Più importante della nostra gioia, del nostro orgoglio o della nostra gloria che c'è? Non sappiamo quanto durerà questo percorso, ma se pensiamo a quanto sono a rischio in base al risultato non ci godiamo quello che stiamo facendo. Da quando sono arrivato sono state tante le giornate felici, sono felice di essere l'allenatore della Roma. Penso a quello, non alle possibilità di rinnovo in base al risultato di domani".

?️#DeRossi: "La gara di domani sarà un crocevia. Non penso alle possibilità di rinnovo in base al risultato di domani" ?️ pic.twitter.com/tuQws7WsXz — laroma24.it (@LAROMA24) April 17, 2024