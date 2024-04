Roma-Milan, la moviola: rosso severo a Celik. I rossoneri chiedono un rigore, è fallo di mano di Giroud

Allo Stadio Olimpico Roma e Milan si affrontano nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League dopo lo 0-1 dei giallorossi a San Siro. Dirige la gara il polacco Marciniak, assistito dai connazionali Listkiewicz e Kupsik, con Raczkowski. Il Var è affidato a Kwiatkowski, coadiuvato dall'AVAR Frankowski. Di seguito gli episodi principali dal punto di vista arbitrale:

40' - Mischia in area giallorossa, con protagonisti soprattutto Giroud e Smalling. I rossoneri chiedono un fallo di mano del difensore inglese. L'arbitro viene richiamato dal VAR all'on field review: Giroud tocca per primo il pallone di mano, niente rigore per il Milan ma punizione per la Roma.

31' - Scivolata da dietro di Celik ai danni di Leao, partito in velocità: per il direttore di gara non ci sono dubbi ed è rosso diretto per il terzino giallorosso. Il fallo in ritardo è evidente, ma la decisione sembra severa.