Roma-Milan, la coreografia della Sud per De Falchi: "Orgoglio di una curva intera, il tuo nome è la nostra bandiera" (FOTO e VIDEO)

Tempo di Europa League all'Olimpico: in serata va in scena Roma-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale della competizione europea dopo lo 0-1 dei giallorossi a San Siro grazie ad una rete di Mancini. E la Curva Sud mostra in avvio una coreografia emozionante dedicata ad Antonio De Falchi, il giovane tifoso giallorosso morto il 4 giugno del 1989 durante una trasferta a Milano per assistere ad un Milan-Roma. "Orgoglio di una curva intera, il tuo nome è la nostra bandiera", recita lo striscione esposto in Curva Sud su uno sfondo di cartoncini gialli, rossi e bianchi.

?❤️ Antonio De Falchi#RomaMilan #asroma ??? pic.twitter.com/Ha0ReAowMq — laroma24.it (@LAROMA24) April 18, 2024