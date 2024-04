Roma-Milan: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Oggi è il grande giorno. Alle ore 21 lo Stadio Olimpico sarà teatro dell'euroderby tra Roma e Milan, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. All'andata la spuntarono i giallorossi per 0-1 grazie al colpo di testa di Gianluca Mancini, ma stasera ci si gioca il passaggio del turno. Gli uomini di Daniele De Rossi (fresco di accordo per il rinnovo di contratto) vengono dalla trasferta di Udine, interrotta al 71'30'' in seguito al malore accusato da Evan Ndicka, mentre i rossoneri hanno pareggiato per 3-3 contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Chi passerà il turno affronterà in semifinale una tra Bayer Leverkusen e West Ham (2-0 per i tedeschi all'andata).

DOVE VEDERE ROMA-MILAN IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il big match europeo. Roma-Milan infatti sarà trasmesso su DAZN, Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252) e anche in chiaro su Rai 1. Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go, Rai Play e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Diffidati Roma: Paredes, Spinazzola. Squalificati Roma: Cristante.

LE QUOTE

ROMA-MILAN 1 X 2 EUROBET 3.15 3.40 2.20 SISAL 3.25 3.40 2.25 PLANETWIN365 3.10 3.40 2.25 SNAI 3.20 3.40 2.20

