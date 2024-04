Roma-Bayer Leverkusen, il programma della vigilia: alle 13 la conferenza stampa di De Rossi e Paredes. Rifinitura alle 15.40

Giovedì alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Bayer Leverkusen, valida per l'andata della semifinale di Europa League. Alla vigilia del big match Daniele De Rossi e Leandro Paredes interverranno in conferenza stampa alle ore 13 dalla sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' per presentare la partita e rispondere alle domande dei cronisti. L'allenamento di rifinitura, invece, si svolgerà alle 15.40, con i primi 15 minuti aperti alla stampa.

Per quanto riguarda il Bayer Leverkusen, le Aspirine si alleneranno in Germania alle 10.45, mentre Xabi Alonso e l'ex Roma Patrik Schick parleranno in conferenza stampa alle 18.30 direttamente allo Stadio Olimpico.