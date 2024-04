ROMA-BAYER LEVERKUSEN: arbitra Letexier. Ha arbitrato il 4-0 al Brighton, con lui i tedeschi ko contro l'Atalanta nel 2022

Il francese Francois Letexier è l'arbitro designato per dirigere Roma-Bayer Leverkusen, semifinale d'andata di Europa League, in programma giovedì 2 maggio alle 21 allo stadio Olimpico. Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni saranno gli assistenti con lo sloveno Rade Obrenovic come IV uomo. Var e Avar dell'incontro saranno rispettivamente Jerome Brisard e Willy Delajod.

2 i precedenti con la Roma, entrambi di questa stagione in Europa League: il primo poco fortunato nella fase a gironi, con il 2-0 incassato in casa dello Slavia Praga, l'altro decisamente più dolce, nel 4-0 al Brighton nell'andata degli ottavi di finale.

Due anche i precedente del Bayer Leverkusen ma più lontani nel tempo: nella fase a gironi dell'Europa League 2018/19 i tedeschi vinsero 5-1 in casa dell'AEK Larnaca. Nel 2022, invece, l'Atalanta violò la BayArena (0-1) vidimando così la qualificazione ai quarti di coppa dopo il 3-2 dell'andata.