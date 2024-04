Altro passo in avanti della Roma nel ranking Uefa. Grazie alla vittoria di ieri e in generale all'ennesima grande campagna europea, i ragazzi allenati da Daniele De Rossi hanno superato il Lipsia e sono saliti dall'8° al 7° posto in classifica.

Ecco la top 10:

Manchester City 148.000

Bayern 143.000

Real Madrid 130.000

PSG 116.000

Liverpool 114.000

Inter 101.000

Roma 100.000

Lipsia 97.000

Chelsea 96.000

Dortmund 92.000