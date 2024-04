Quinto gol di testa per Mancini: nessuno come lui tra i difensori dei top 5 campionati in questa stagione

Allo Stadio San Siro sta andando in scena il derby italiano tra Milan e Roma, valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, e a sbloccare il punteggio ci ha pensato Mancini al minuto 17: calcio d'angolo battuto alla perfezione da Dybala e gran colpo di testa del centrale giallorosso, il quale si ripete dopo il gol nel derby con la specialità della casa. Secondo quanto riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, Mancini è infatti il difensore che ha realizzato più gol di testa (cinque) in questa stagione in tutte le competizioni prendendo i considerazione i top 5 campionati europei.

5 - Tra i difensori dei cinque maggiori campionati europei, Gianluca Mancini è quello che ha realizzato più gol di testa in questa stagione in tutte le competizioni (cinque). Specialista.#MilanRoma #UEL pic.twitter.com/jvlo5G2sxX — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 11, 2024