Milan, seduta verso la Roma: recuperato Thiaw, il difensore si è allenato in gruppo

Nella mattinata odierna il Milan ha svolto un'altra seduta di allenamento in vista della partita contro la Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21. Buone notizie per Stefano Pioli, il quale ha recuperato Malick Thiaw: il difensore centrale infatti si è allenato con il resto del gruppo e sarà disponibile per la sfida contro i giallorossi.