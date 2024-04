Milan, seduta verso la Roma: ok Maignan, in gruppo Thiaw e Pobega. Personalizzato per Kjaer e Kalulu

Il Milan prosegue la preparazione in vista della super sfida contro la Roma, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico. La squadra rossonera si è allenata questa mattina a Milanello e Stefano Pioli potrà contare su Mike Maignan e Malick Thiaw, i quali hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e sono a disposizione per l'euroderby. In gruppo anche Tommaso Pobega, mentre Simon Kjaer e Pierre Kalulu hanno svolto un lavoro personalizzato.