Milan-Roma, problemi ai prefiltraggi: corpose file per accedere al settore ospiti

Alle 21.00 San Siro sarà il teatro della sfida tra Milan e Roma valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Si registra, però, qualche problema per i tifosi giallorossi per accedere al settore ospiti dello Stadio Meazza: da segnalare problemi, infatti, ai prefiltraggi e agli ingressi del settore riservato ai romanisti arrivati a Milano, di conseguenza vi sono corpose file e gli accessi allo stadio procedono a rilento a più di mezz'ora dal fischio d'inizio.

