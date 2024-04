Milan-Roma, Leao nervoso con un giornalista nel postpartita: "Che c***o vuoi, fai bene il tuo lavoro" (VIDEO)

La Roma sbanca San Siro e si aggiudica l'andata dei quarti di finale di Europa League battendo il Milan 0-1 grazie alla rete di Mancini. I giallorossi hanno portato a casa un piccolo vantaggio in vista del ritorno grazie a una splendida prestazione collettiva, mentre i rossoneri hanno faticato a innescare gli uomini migliori, su tutti Leao, autore di una partita incolore. L'attaccante portoghese è apparso piuttosto nervoso e la sua rabbia è esplosa nel postpartita, quando in zona mista ha attaccato un giornalista: "Che c***o vuoi, fai bene il tuo lavoro", la risposta di Leao al commento del cronista "Questa è l'uscita di Rafa Leao" nel momento del passaggio del calciatore verso l'uscita dello stadio.