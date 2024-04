Milan-Roma, difesa giallorossa di ferro: dal 2017 non arrivavano quattro clean sheet consecutivi

La Roma ottiene un'altra vittoria importantissima in casa del Milan nell'andata dei quarti di Europa League, ritrovando il successo in casa dei rossoneri che mancava dal lontano 2017. Un anno che si ricollega a un'altra statistica da sottolineare, come fa notare il portale dedicato: era dalla prima stagione con Di Francesco in panchina che i giallorossi non riuscivano a tenere la porta inviolata per quattro partite consecutive in tutte le competizioni.

4 - AS Roma have kept four consecutive clean sheets in a single season in all competitions for the first time since October 2017 (four, under Di Francesco). Concentration.#MilanRoma #UEL pic.twitter.com/xlaeduapnt — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 11, 2024