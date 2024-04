Enorme tegola per De Rossi. Al minuto 38 di Milan-Roma, partita valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, Bryan Cristante ha rimediato un cartellino giallo a causa di un fallo su Loftus-Cheek: il centrocampista giallorosso era diffidato, motivo per cui salterà la gara di ritorno in programma il 18 aprile alle ore 21 allo Stadio Olimpico.