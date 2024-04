Milan, ripresa verso la Roma: personalizzato per Thiaw

Il Milan è tornato oggi a Milanello per iniziare a preparare la sfida di Europa League contro la Roma, in programma giovedì sera a San Siro. Prima parte del lavoro in palestra per l'attivazione muscolare, prima di uscire sul campo centrale dove il gruppo ha terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso eseguite con l'ausilio delle porte piccole e delle sagome; lavoro aerobico e partitella su campo ridotto hanno chiuso la sessione odierna.

Come fa sapere il sito dedicato alle vicende rossonere, Pobega e Thiaw hanno svolto lavoro personalizzato. Il difensore dovrebbe riuscire a recuperare per essere a disposizione contro la Roma.

