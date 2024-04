Milan, rifinitura pre Roma: c'è Maignan, in gruppo anche Thiaw e Pobega. Out Kjaer e Kalulu (VIDEO)

Domani alle ore 21 andrà in scena l'euroderby italiano tra Roma e Milan, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra rossonera ha svolto l'allenamento di rifinitura in mattinata a Milanello e nel pomeriggio partirà alla volta della Capitale. Buone notizie per Stefano Pioli: nessun problema per Mike Maignan, Malick Thiaw e Tommaso Pobega, i quali hanno lavorato anche quest'oggi con il resto del gruppo. Assenti, invece, Simon Kjaer e Pierre Kalulu, alle prese con un problema fisico.