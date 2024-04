Milan, Furlani: "Settimana chiave: affrontiamo Roma e derby con ottimismo"

DAZN - L'anno scorso era stato il doppio derby di Champions contro l'Inter, quest'anno l'impegno contro la Roma in Europa League e di nuovo contro i nerazzurri in campionato. C'è sempre un bivio di fondamentale importanza nel corso di una stagione o, come l'ha definita Giorgio Furlani, ospite di "Supertele", "una settimana chiave sia da tifoso sia da dirigente. Sono due partite importanti che affrontiamo con ottimismo".

Perché dalle prossime due partite dipende tutto, a cominciare dal futuro di Pioli sulla panchina rossonera: "C'è questo essere perennemente sotto i riflettori - ha detto l'ad rossonero -. È da inizio stagione che la critica al mister si accende dopo ogni partita non vinta. Quest'anno ha fatto bene e siamo focalizzati sul finale di stagione. Non si può giudicare un allenatore su una partita, ma si valuta su una stagione intera. Vedremo come andrà a finire la stagione, ma siamo fiduciosi. Stiamo facendo bene rispetto allo scorso anno, siamo 12 punti avanti rispetto a un anno fa, peccato essere usciti dalla Champions, ma il girone era difficile. Con il Newcastle siamo stati sfortunati, con il Borussia Dortmund al ritorno eravamo condizionati dagli infortuni. La Champions è un rimpianto, ma faremo di tutto per far meglio il prossimo anno".