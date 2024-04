Iuliano: "Peccato che in Europa perderemo una tra Milan e Roma, sarà una bellissima serata"

TMW - Mark Iuliano, ex difensore tra le altre squadre della Juventus, ha parlato ai giornalisti presenti a Coverciano per la Digital Cup 2024. Ecco le sue dichiarazioni in vista del derby europeo di questa sera fra Roma e Milan riportate dal sito:

"Sarà una bellissima serata, anche per il derby italiano tra Milan e Roma. Peccato che già ai quarti di Europa League perderemo una squadra sicuramente, ma questo è il calcio, arrivati alla fine non si può più guardare niente, una delle due sarà comunque in semifinale. Spero sia una partita bellissima"