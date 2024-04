FOTO - Roma-Milan 2-0 HT

Succede di tutto allo Stadio Olimpico tra Roma e Milan nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, dopo lo 0-1 dei giallorossi a San Siro. In avvio al 12' Mancini porta in vantaggio la Roma con un tap in vincente dopo il palo colpito da Pellegrini dalla distanza, 10 minuti dopo Lukaku guida l'azione giallorossa che porta al raddoppio: il belga vince il duello con Gabbia, si allarga e mette in mezzo un pallone allontanato dalla difesa rossonera, sulla respinta si avventa Dybala col sinistro sigla il 2-0 per la Roma. Ma al 29' Lukaku chiede il cambio per infortunio, al suo posto entra Abraham. Al 31' la gara cambia ancora: l'arbitro estrae il cartellino rosso ai danni di Celik dopo un intervento da dietro su Leao. Infine, in chiusura della prima frazione di gioco De Rossi inserisce Llorente per riequilibrare la squadra in 10, rinunciando a Dybala. All'intervallo la Roma conduce 2-0. Gli scatti del match: