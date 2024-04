A San Siro la Roma vince il primo atto dei quarti di finale di Europa League: i giallorossi battono 1-0 il Milan e accumulano un vantaggio in vista del ritorno in programma tra una settimana all'Olimpico. Al 17' Mancini, ancora in gol dopo il derby vinto, sblocca la gara di testa su calcio d'angolo battuto da Dybala. Poi la Roma ha oltre occasioni per raddoppiare e nel finale resiste al forcing del Milan, che colpisce una traversa con Giroud. Gli scatti del match: