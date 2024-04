Fiorentina, Italiano: "Da Belotti ci aspettavamo qualche gol in più, dobbiamo essere sinceri"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, alla vigilia del match di Europa League dei viola contro il Plzen ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni, in particolare quelle su Andrea Belotti:

"Tutti ci aspettavamo qualche gol in più da parte sua, dobbiamo essere sinceri. Il ragazzo lavora in maniera straordinaria per la squadra: corre in non possesso, è utile per la riconquista della palla. Lunedì gli hanno annullato un gol per millimetri e ha trovato anche portieri capaci di miracoli: abbiamo ancora partite importanti e chi dà l'anima in questo modo deve essere ripagato. Sono convinto che Andrea troverà lo spiraglio per buttarla dentro. Per recuperare c'è stato poco tempo, il cambio di lunedì era per non appesantirlo e mi auguro domani lui possa riuscire ad avere l'opportunità per fare gol. Per come lavora non è giusto non vederlo esultare, ma sono convinto che manca poco. Mostra grande attaccamento verso una maglia che indossa da pochi mesi".