Europa League: ko indolore per l'Atalanta contro il Liverpool, la Dea vola in semifinale e affronterà il Marsiglia

Alle ore 21 sono andate in scena le partite valide per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e la bella notizia per il calcio italiano riguarda l'Atalanta, battuta per 0-1 dal Liverpool ma in virtù della vittoria per 0-3 all'andata è proprio la Dea a volare in semifinale. I Reds hanno sbloccato il match al 7' grazie al rigore di Salah, ma i bergamaschi hanno resistiti ai successivi attacchi degli avversari e strappato il pass per il turno successivo.

Gli uomini di Gasperini affronteranno in semifinale il Marsiglia, che ha battuto ai rigori il Benfica. I francesi hanno pareggiato lo 0-1 dell'andata grazie alla rete di Moumbagna al minuto 79 e hanno trionfato dal dischetto in seguito agli errori di Di Maria e Silva.