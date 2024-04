Europa League: il Bayer Leverkusen batte 2-0 il West Ham. Impresa dell'Atalanta ad Anfield. Vince il Benfica

Continua a vincere anche in Europa il Bayer Leverkusen, sul cammino della Roma in vista dell'eventuale semifinale. La squadra di Xabi Alonso, nell'andata dei quarti, batte 2-0 il West Ham con le reti nella ripresa di Hofman e Boniface, blindando la qualificazione. Dall'altra parte del tabellone impresa storica dell'Atalanta, che batte 3-0 il Liverpool ad Anfield grazie alla doppietta di Scamacca e al gol di Pasalic: la squadra di Gasperini ha un piede in semifinale. Nell'altra sfida valevole per i quarti passa il Benfica, che batte 2-1 il Marsiglia trascinato da Rafa Silva e Di Maria.