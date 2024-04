Europa League: domani alle 12.30 la rifinitura della Roma. Alle 19.15 la conferenza stampa di De Rossi

Domani sarà la vigilia dell'andata dei quarti di finale di Europa League e, come da protocolli Uefa, sono previste rifiniture aperte almeno parzialmente alla stampa e, nel pomeriggio, le conferenze stampa dei due allenatori. Alle 12.30 a Trigoria si apriranno i cancelli per l'allenamento giallorosso, un'ora dopo che i rossoneri saranno scesi in campo a Milanello.

Poi alle 14.30 toccherà a Pioli parlare in conferenza stampa, affiancato da Ismael Bennacer. In serata, alle 19.15, i microfoni andranno a Daniele De Rossi direttamente da San Siro.