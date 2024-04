Il doppio confronto tra Roma e Bayer Leverkusen, valido per la semifinale di Europa League, si avvicina. L'andata andrà in scena il 2 maggio alle ore 21 allo Stadio Olimpico, mentre il ritorno si giocherà una settimana più tardi. Il 9 maggio i giallorossi saranno attesi da un'atmosfera davvero bollente: come annunciato dalla società tedesca, tutti i biglietti sono stati venduti e la BayArena è ufficialmente sold out.

(bayer04.de)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE