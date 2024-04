Euro Mancini: in gol in entrambe le sfide di un turno ad eliminazione diretta. Dzeko l'ultimo giallorosso a riuscirci

È sempre più Euro Mancini: dopo il gol vittoria nella gara d'andata a San Siro contro il Milan, Gianluca Mancini segna anche al ritorno. All'Olimpico va in scena Roma-Milan, sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League che all'intervallo vede i giallorossi in vantaggio per 2-0 (Mancini, appunto, e Dybala). Come rivela il portale di statistiche, il difensore giallorosso è diventato il primo giocatore della Roma a segnare in entrambe le sfide dello stesso turno a eliminazione diretta in una competizione europea da Edin Dzeko contro il Manchester United nella semifinale di Europa League 2020/21.

