Dalla Francia: Letexier arbitrerà Roma-Bayer Leverkusen

La Roma sarà ancora protagonista in Europa League, dopo la finale disputata nella scorsa stagione a Budapest. Il 2 maggio i giallorossi ospiteranno il Bayer Leverkusen nella semifinale d'andata della competizione europea, una settimana dopo - il 9 maggio - andrà in scena il ritorno alla BayArena. Secondo le indiscrezioni che giungono dalla Francia, François Letexier dovrebbe essere l'arbitro designato per dirigere Roma-Bayer Leverkusen allo Stadio Olimpico.

In questa stagione europea il fischietto francese ha già arbitrato Real Madrid-Manchester City, andata dei quarti di Champions League, e Atalanta-Liverpool, ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Clément Turpin, invece, dovrebbe arbitrare Bayern Monaco-Real Madrid, semifinale di Champions League.

(rmcsport.bfmtv.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE