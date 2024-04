Conference League: il Viktoria Plzen blocca la Fiorentina sullo 0-0. Olympiacos-Fenerbahce 3-2

Alle ore 19 sono andate in scena le prime partite valide per l'andata dei quarti di finale di Conference League e il risultato più inaspettato riguarda sicuramente la Fiorentina, bloccata sullo 0-0 in casa del Viktoria Plzen: prestazione molto opaca della Viola, che ha calciato solamente due volte verso lo specchio della porta avversaria.

Entusiasmante vittoria, invece, dell'Olympiacos contro il Fenerbahce: la formazione greca si è imposta per 3-2 contro i turchi, i quali si trovavano sotto di tre reti dopo 57 minuti e hanno riaperto il discorso qualificazione grazie ai gol di Tadic e Kahveci.