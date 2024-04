Conference League, Fiorentina in semifinale: 2-0 al Plzen ai supplementari

Settimana di coppe europee. Oltre all'Europa League, in scena anche le gare di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Al Franchi la Fiorentina batte 2-0 il Viktoria Plzen ai tempi supplementari (0-0 all'andata) e vola in semifinale per il secondo anno consecutivo. Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, durante i quali la formazione di Vincenzo Italiano non è riuscita a scardinare la difesa degli avversari, ai supplementari Nico Gonzalez al 92' e Biraghi al 108' regalano la vittoria e la semifinale alla Fiorentina.