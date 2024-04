Champions League: col passaggio del turno di Atalanta e Fiorentina sarà matematico il 5° posto per l'Italia

La vittoria dell'Atalanta in casa del Liverpool ha dato una sterzata (quasi) definitiva nella corsa al 5° posto per la Champions League. Dalla prossima stagione, infatti, avranno uno slot extra le nazioni col migliori coefficiente europeo nell'annata attuale e l'Italia ha consolidato il suo vantaggio su Germania e Inghilterra.

Già dal ritorno dei quarti di finale, infatti, si potrebbe tagliare il traguardo matematico considerando che un'italiana accederà certamente alle semifinali di Europa League visto il derby tra Roma e Milan e nel caso l'Atalanta superasse il turno con la vittoria della Fiorentina sul Plzen in Conference il distacco diventerebbe impareggiabile per tedesche e inglesi. Tant'è che il modello previsionale di Opta, ad oggi, assegna all'Italia il 99,8% di possibilità di ottenere il 5° posto per la prossima Champions League.

Italia – 18.428 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Germania – 16.785 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Inghilterra – 16.750 punti Spagna – 15.062 punti Francia – 14.750 punti Belgio – 13.600 punti Repubblica Ceca – 13.500 punti Turchia – 11.500 punti Portogallo – 11.000 punti Olanda – 10.000 punti