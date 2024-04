Champions League: PSG-Barcellona 2-3, ai Blaugrana la gara di andata. Atletico Madrid-Borussia Dormund 2-1

Fischio finale sui campi di Madrid e Parigi: il PSG è caduto in casa contro il Barcellona e l'Atletico Madrid ha battuto il Borussia Dortmund davanti ai propri tifosi. Match ricco di gol ed emozioni quello tra le squadre di Luis Enrique e Xavi: vantaggio Blaugrana con Raphina, pareggio e rimonta dei parigini con Dembele e Vitinha che devono però arrendersi di fronte alla doppietta dell'esterno del Barcellona e al gol di Christensen. A Madrid, invece, doppio vantaggio dei padroni di casa firmato De Paul-Lino, all'81 Haller ha segnato il gol che tiene ancora in vita i tedeschi in vista della gara di ritorno.