Champions League: incredibile 3-3 tra Real Madrid e City. Pari anche tra Arsenal e Bayern Monaco

A Madrid e a Londra al via la Champions League. In scena da questa settimana i quarti di finale d'andata della competizione europea: termina 3-3 tra Real Madrid e Manchester City, pareggio per 2-2 tra Arsenal e Bayern Monaco. Clamorosa partita al Santiago Bernabeu con il vantaggio immediato della squadra di Guardiola con la rete di Bernardo Silva su punizione, poi il Real tra il 12' e il 14' rimonta grazie alla deviazione di Ruben Dias su conclusione di Camavinga e alla rete di Rodrygo. Nella ripresa due splendidi gol dalla distanza di Foden (66') e Gvardiol (71') ribaltano nuovamente la gara portando il risultato sul 3-2 per il City. Al 79' Valverde firma il 3-3.

All'Emirates Stadium la formazione di Arteta passa avanti al 12' grazie al gol di Bukayo Saka, raggiunto dal pareggio di Gnabry al 18'. L'ex Tottenham Kane al 32' dal dischetto regala il vantaggio ai tedeschi, infine al 76' Trossard ristabilisce l'equilibrio e chiude la sfida sul 2-2.