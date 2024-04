Champions League, 2-2 tra Bayern e Real Madrid nella semifinale d'andata

Alle 21.00 è stato fischiato il calcio d'inizio della semifinale d'andata di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid all'Allianz Arena. A sbloccare la gara e a portare la squadra di Ancelotti in vantaggio è stato Vinicius Jr su assist di Toni Kroos. In pochi minuti dall'inizio della ripresa i bavaresi segnano due gol, il primo firmato Sanè e il secondo Kane dal dischetto. Rigore anche per il Real all'83 con il solito Vinicius che spiazza Neuer. La gara si deciderà interamente al ritorno allo stadio Bernabeu.