Bundesliga, il Bayer Leverkusen agguanta il pari nel finale: 1-1 col Borussia Dortmund. Wirtz e Schick in campo nella ripresa

Continua la striscia di imbattibilità del Bayer Leverkusen, avversario della Roma in semifinale di Europa League. Con il pareggio conquistato allo scadere con il Borussia Dortmund in campionato sono ben 45 le partite senza aver mai perso in tutte le competizione. Nella 30esima giornata di Bundesliga il Leverkusen, che ha già festeggiato il titolo in campionato con cinque giornate di anticipo, pareggia 1-1 in casa del Borussia Dortmund: in pieno recupero, al 97', Stanisic evita il ko alla formazione di Xabi Alonso e risponde alla rete di Füllkrug.

In avvio Xabi Alonso sceglie il 3-4-2-1 schierando Hradecky in porta, Tapsoba, Tah e Hincapie nel terzetto difensivo. A centrocampo, da destra a sinistra, spazio a Stanisic, Xhaka, Andrich e Grimaldo. Davanti Frimpong e Tella a supporto di Hofmann. Wirtz, Schick e Boniface, inizialmente lasciati in panchina, subentrano nel corso della ripresa.