Bundesliga, Bayer Leverkusen-Stoccarda: Xabi Alonso non risparmia i big, solo Wirtz e Boniface in panchina. Xhaka out per squalifica (FOTO)

Alle ore 18:30 il Bayer Leverkusen, prossimo avversario della Roma in Europa League, affronta lo Stoccarda terzo in classifica. Le Aspirine hanno già vinto la Bundesliga, ma nonostante questo Xabi Alonso ha mandato in campo quasi tutti i titolari: tra i big sono in panchina solamente Wirtz e Boniface, oltre a Hincapié, il quale però spesso si alterna con gli altri difensori. Assente per squalifica, invece, Xhaka.

La formazione ufficiale del Bayer Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Andrich, Grimaldo; Hofmann, Adli; Schick.