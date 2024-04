Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Hlozek e Iglesias? Speriamo tornino ad allenarsi in gruppo da lunedì e siano pronti per la Roma"

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Stoccarda, valida per la trentunesima giornata di Bundesliga e in programma domani alle ore 18:30. Tra i vari temi trattati il tecnico si è soffermato sulle condizioni di Adam Hlozek (infortunio alla caviglia) e Borja Iglesias (stiramento al polpaccio) in vista dell'andata della semifinale di Europa League contro la Roma. I due attaccanti stanno recuperando dai rispettivi infortuni e quest'oggi si sono allenati parzialmente in gruppo. Ecco le parole di Xabi Alonso: "Speriamo che tornino ad allenarsi con il gruppo già lunedì e che siano pronti per la partita contro la Roma".