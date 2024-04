Bayer Leverkusen, Carro (Ceo): "Abbiamo una grande fame: vogliamo la finale a tutti i costi"

A parlare è Fernando Carro, Ceo del Bayer Leverkusen, in vista della semifinale di Europa League che vedrà i tedeschi, già campioni di Germania, ritrovare nuovamente la Roma: "Sì, abbiamo voglia di rivincita e una gran fame. Vogliamo arrivare in finale a tutti i costi. Wirtz? Non lo lasceremo mai andare per meno di 150 milioni. Roma? E’ una situazione nuova perché ora loro hanno un nuovo allenatore. Nel calcio c’è sempre una seconda possibilità, ma questa non è una vendetta. È la seconda possibilità per fare meglio e battere la Roma".

(Marca)