Bayer Leverkusen, Andrich: "Si pensa sempre che l'imbattibilità possa finire, ma poi non succede" - Adli: "I gol nel recupero dimostrano la nostra mentalità" (VIDEO)

Robert Andrich e Amine Adli, calciatori del Bayer Leverkusen, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine del pareggio in extremis per 2-2 contro lo Stoccarda. Ecco le loro dichiarazioni a pochi giorni dall'andata della semifinale di Europa League contro la Roma.

ANDRICH AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"A questo punto uno pensa sempre che prima o poi questa imbattibilità finirà, ma non succede. Qualcosa del genere è possibile perché ci crediamo sempre. È pura forza di volontà ed è una bella sensazione".

ADLI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

26esimo gol dopo il minuto 86.

"Non so come spiegarlo, non posso credere a ciò che stiamo facendo. Dobbiamo lavorare per segnare prima (ride, ndr), ci aiuterebbe. Siamo molto felici, questi gol dimostrano la nostra mentalità, non molliamo mai e ci crediamo sempre, non vogliamo perdere l'imbattibilità. È fantastico e dobbiamo continuare così. Avremmo voluto vincere contro lo Stoccarda, ma alla fine abbiamo evitato la sconfitta, quindi va bene".

VAI AL VIDEO