Feyenoord, Slot: “Mi sarebbe piaciuto affrontare di nuovo Mourinho”

Arne Slot, attuale tecnico del Feyenoord e prossimo avversario della Roma nei playoff di Europa League, ha commentato in conferenza stampa l’esonero di Josè Mourinho: “Penso che sia molto fastidioso per Mourinho – ha dichiarato – Mi sarebbe piaciuto incrociare di nuovo le spade con lui. Quando un collega allenatore viene licenziato, è sempre molto doloroso. Perché so quanto sia difficile quando vieni licenziato"