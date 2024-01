Europa League, vittoria esterna per il Feyenoord: 2-1 al Vitesse in campionato

Prosegue il cammino del Feyenoord in Eredivisie in attesa del doppio confronto con la Roma, valido per il playoff di Europa League (andata il 15 febbraio, ritorno il 22 all'Olimpico). La squadra di Arne Slot ha vinto in trasferta nella 18esima giornata di campionato battendo il Vitesse per 2-1: al 22' la rete del vantaggio di Geertruida, poi nella ripresa Boutrah pareggia per i padroni di casa e, nel finale, il subentrato Lingr regala la vittoria alla formazione di Slot. Con questo successo il Feyenoord è secondo in classifica a quota 42 punti, alle spalle del PSV.