Europa League, pareggio in campionato per il Feyenoord: 0-0 col Twente

In attesa del doppio confronto con la Roma nel playoff di Europa League (andata il 15 febbraio al De Kuip e ritorno il 22 all'Olimpico), continua il percorso in campionato del Feyenoord. La formazione di Arne Slot pareggia nella 18esima giornata di Eredivisie: in casa termina 0-0 la sfida col Twente. Con questo risultato il Feyenoord raggiunge quota 43 punti in classifica, al secondo posto alle spalle del PSV.