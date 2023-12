VIDEO - Mourinho sul mercato: "Penso che a gennaio arriverà un difensore. Io, Pinto e i Friedkin siamo allineati e vogliamo migliorare la squadra"

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sheriff, partita valida per l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League e in programma domani alle ore 18:45. Tra i vari temi trattati, il tecnico giallorosso si è soffermato sul possibile acquisto di un difensore nella finestra di mercato di gennaio. Ecco le sue parole: "Noi siamo insieme, sia io sia Tiago Pinto sia la proprietà vogliamo tutti la stessa cosa, ma abbiamo delle difficoltà. Il Manchester City ha speso 80 milioni per Phillips e ora lo manda via a gennaio, noi siamo una realtà diversa. Io vorrei 3/4 giocatori, così come Pinto e la società, per migliorare la squadra. Se prendiamo un difensore a gennaio io sarei contento. Mi piacerebbe qualcosa di più ma non è possibile e loro stanno lavorando per accontentarmi. Anche se prendessimo il difensore avremmo difficoltà con la lista UEFA, Kristensen e Azmoun già non ci sono. Mi piacerebbe che la gente lo capisse, ma va bene anche così. Noi sappiamo cosa possiamo fare e penso che non possiamo prendere nessun altro oltre il difensore. Non ci sarà Ndicka il 3 gennaio così come Smalling al 100%, Mancini è infortunato e diffidato, Llorente resiste: è questa la nostra grande difficoltà. Io penso che alla fine sarà possibile fare qualcosa".