VIDEO - Mourinho: "Rinnovo? Ho le idee chiare. Emozionante lo striscione dei tifosi, li ringrazio ma devono tifare la squadra"

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sheriff, partita valida per l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League e in programma domani alle ore 18:45. Tra i vari temi trattati, il tecnico giallorosso si è soffermato sullo striscione dei tifosi nei suoi confronti e sull'eventuale rinnovo. Ecco le sue parole: "Io non ho bisogno di pensare, nella mia testa ho tutto molto chiaro. Posso solo ringraziare i tifosi per lo striscione, ma in campo non mi sento a mio agio perché si tifa la squadra. Ovviamente mi inorgoglisce e mi fa emozionare però è una cosa che non mi piace. Non fatelo per me, è la squadra che deve sentire l'appoggio. Però ovviamente li ringrazio. Il raccattapalle? Io lo feci quando mio padre era allenatore, tante volte gli passai le informazioni".

