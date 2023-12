VIDEO - Mourinho: "Mancini infortunato, ma non è come qualcuno a cui fa male il mignolo e non gioca per il dolore..."

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sheriff, partita valida per l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League e in programma domani alle ore 18:45. Tra i vari temi trattati, il tecnico giallorosso si è soffermato sulle condizioni degli infortunati, lanciando una frecciatina piuttosto chiara: "Dura per Spinazzola e Azmoun in vista del Bologna, ma la speranza c'è. Mancini ha un problema importante ma le sue gambe non sono rotte quindi giocherà, è un profilo diverso da qualcuno che se ha un problema al mignolo non gioca... Penso che Mancini giocherà al 100%. Pellegrini e Paredes sono disponibili domani, nella parte di allenamento aperta alla stampa non c'erano ma poi sono venuti in campo e sono a disposizione".