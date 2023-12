Ranking Uefa: Italia al 3° posto. Guidano Germania e Inghilterra

La settimana delle italiane in Europa non è stata da incorniciare ma, almeno, l'ultimo giro di Europa e Conference League è servito a rimettersi davanti alla Spagna nella graduatoria del ranking Uefa, quest'anno di particolare interesse visto che assegnerà un ulteriore posto in Champions alle due nazioni migliori. Per ora Italia al 3° posto dietro a Germania e Inghilterra.

Ranking Uefa:

GERMANIA 12.500

INGHILTERRA 11.750

ITALIA 11.714

SPAGNA 11.312

BELGIO 9.800

REP.CECA 9.250

FRANCIA 9.083

TURCHIA 9.000

OLANDA 8.000

GRECIA 7.000