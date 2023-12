Lukaku: in gol per 6 gare casalinghe di fila in Europa League

Determinante anche in Europa League: Romelu Lukaku ha portato in vantaggio la Roma nel match europeo contro lo Sheriff Tiraspol, ultima giornata della fase a gironi. Come fa sapere il portale di statistiche, l'attaccante belga ha segnato in sei match casalinghi di fila in Europa League. L'ultimo giocatore a riuscirci nella competizione era stato Gameiro tra maggio 2015 e febbraio 2018.

6 - Romelu #Lukaku ha trovato la rete per sei match casalinghi di fila in #EuropaLeague, l’ultimo giocatore a riuscirci nella competizione era stato Kevin Gameiro tra maggio 2015 e febbraio 2018. Comfort.#RomaSheriff — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 14, 2023