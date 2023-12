FOTO - La notte di Pisilli: la gioia per il gol, le lacrime e il sorriso di Mourinho

Niccolò Pisilli, classe 2004, nato a Roma, tifoso romanista. Quella della vittoria contro lo Sheriff è stata anche la sua notte, quella in cui ha trovato la prima gioia con la maglia della Roma. La palla doveva ancora toccare la rete, ma le sue mani erano già sulla testa, tra i capelli. La gioia per il gol, l'emozione che a fine gara esplode nelle lacrime: in quel momento arriva Mourinho, sorridente e felice per il gol di uno dei suoi bambini. A fine partita, il commento dello Special One: "Sono dovuto scappare per non piangere anche io".