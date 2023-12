Feyenoord, Lau (pres. associazione tifosi): "Speriamo che l'Uefa apra la trasferta, ci siamo comportati molto bene ultimamente"

Dopo il sorteggio del playoff di Europa League che vedrà nuovamente opposte Roma e Feyenoord, si attende una decisione riguardo la possibilità di seguire le trasferte per le due tifoserie. Il presidente dell'associazione di tifosi FSV De Feijenoorder, Kees Lau, ha commentato così la situazione: "Il problema non è del sindaco di Roma, ma del governo in Italia. Speriamo che anche la UEFA possa esercitare la sua influenza. I tifosi del Feyenoord si sono comportati molto bene ultimamente. Questo aspetto dovrebbe essere premiato. A Glasgow è stata una grande festa con 5.000 tifosi".

Sul sorteggio, Lau, sembrava non avere dubbi come molti altri: "Chi altro avremmo potuto pescare? Ad ogni modo, se hai perso diverse volte, la prima vittoria si avvicina sempre di più. Questa è una legge del calcio".

(Algemeen Dagblad)