Feyenoord, Bijlow: "Contro la Roma due partite intense, dobbiamo vincere" - Trauner: "Sembra uno scherzo.... Abbiamo comunque buone possibilità di passare"

"Sembrava un po' uno scherzo - le parole di Trauner -. Abbiamo già giocato a Roma, non solo contro la Roma ma anche contro la Lazio e questa sarà la quarta volta in stagione. Probabilmente avremmo preferito giocare altrove, sembra che giochiamo solo a Roma. Per noi è comunque una bella sfida e questa volta vogliamo batterli. Abbiamo buone possibilità di passare perché giochiamo l'andata in casa e vogliamo arrivare al ritorno con un vantaggio. L'anno scorso ci siamo andati vicini e se quest'anno faremo meglio potremmo anche qualificarci".