Europa League: l'Atalanta batte 4-0 il Rakow. Il Brighton vince il girone. Ajax e Real Betis in Conference

Chiude con il quarto successo in questa fase a gironii Europa League la squadra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che domina contro il Rakow nonostante un turnover molto ampio. Tanti giovani in campo, con Bonfanti in rete oltre alla doppietta di Muriel e alla rete di De Ketelaere che ha chiuso ogni discorso. I bergamaschi accedono agli ottavi da primi della classe insieme a Slavia Praga, West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Bayer Leverkusen. Affiancate ai giallorossi al secondo posto, quindi non tra le possibili avversarie dei ragazzi di Mourinho, ci sono Friburgo, Marsiglia, Sparta Praga, Sporting Lisbona, Tolosa, Rennes e Qarabag. Retrocedono in Conference League Ajax e Real Betis.

Ajax-AEK Atene 3-1

Aris Salonicco-Sparta Praga 1-3

Brighton-Marsiglia 1-0

Olympiacos-TSC 5-2

Rakow-Atalanta 0-4

Real Betis-Rangers Glasgow 2-3

Sporting CP-Sturm Graz

West Ham-Friburgo 2-0

Bayer Leverkusen-Molde 5-1

LASK-Tolosa 1-2

Panathinaikos-Maccabi Haifa 1-2

Qarabag-Hacken 2-1

Rennes-Villarreal 2-3Royale Union SG-Liverpool 2-1

Roma-Sheriff Tiraspol 3-0

Slavia Praga-Servette 4-0

SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE:

ATALANTA

LIVERPOOL

BAYER LEVERKUSEN

SLAVIA PRAGA

VILLARREAL

BRIGHTON

WEST HAM

RANGERS